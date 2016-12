Celebracions d'Advent i de Nadal a la Catedral i a la Diòcesi

La Catedral de Santa Maria d'Urgell encapçalarà el gran nombre de celebracions nadalenques a la Diòcesi d'Urgell: el primer diumenge d'Advent, i amb l'inici del nou any litúrgic, les diverses parròquies van celebrar el Diumenge de la Paraula, en sintonia amb les paraules del Sant Pare Francesc: "la Paraula de Déu és central en la vida de l'Església".A moltes parròquies durant el temps d'Advent també es porten a terme conferències sobre l'entorn bíblic. A la Catedral de Santa Maria, a la parròquia de Sant Ot, Mn. Ramon Sàrries parlarà el proper 13 de desembre sobre "El profeta Isaïes, coneixement i estudi d'aquest personatge de l'Advent", amb una reflexió muscial a càrrec del Sr. F. Xavier Galindo, a les 20:00 al Casal Parroquial. També Mn. Ramon Sàrries, tractarà en profunditat la persona de Sant Joan Baptista el proper 20 de desembre, a la mateixa hora.Es preveuen Recessos, i cal destacar-ne el que vol dur a terme el moviment Vida Creixent a La Seu d'Urgell, a la Residència de la Sagrada Família el proper 11 de desembre amb Mn. Manel Pal; i també el recés per als laics que se celebrarà el 17 de desembre a la Casa d'Espiritualitat del Santuari del Sant Crist de Balaguer, predicat per Mons. Joan-Enric Vives, i el que també predicarà l'Arquebisbe a Balaguer per als preveres i diaques el dilluns dia 19 de desembre.En la recta final de la preparació del Nadal, i en el capítol de les celebracions penitencials, la Catedral viurà dia 22 de desembre una celebració comunitària amb absolució individual. El dia 21 de desembre de les 18:00 a les 19:30 es preveuen confessions individuals a Santa Magdalena, a la Seu d'Urgell. Igualment a moltes parròquies tindran lloc aquestes celebracions penitencials, i s'oferirà amb major dedicació el sagrament de la reconciliació a tots els penitents que ho demanin.La celebració de Nadal a totes les parròquies de la diòcesi està encapçalada per la que es porta a terme a la Catedral.El dissabte 17 de desembre a les 20:00 es farà la missa familiar amb la benedicció de les imatges del Nen Jesús per posar el pessebre de les cases.A la mitjanit del 24 de desembre, Mons. Vives presidirà la Missa del Gall, que anirà precedida del Cant de la Sibil·la, a les 23,40 h., interpretada per la soprano Sra. Laura de Castellet. Abans a la Catedral se celebrarà la missa amb atenció preferent als petits i a les famílies 20 h. (missa del pollet).El dia 25 les celebracions eucarístiques estan previstes per les 11:00, les 12:00, les 13:00 i les 20:00. A les 12:00 serà presidida per l'Arquebisbe d'Urgell, Mons. Vives, que impartirà la Benedicció apostòlica amb indulgència plenària.La Solemnitat de la Mare de Déu, el dia 1 de gener, també serà de pregària per la Pau a tot el món, en l'inici del nou 2017.La celebració de l'Epifania, el 6 de gener es farà seguint les horaris de missa dels diumenges, i a les 18:30 la Coral Signum oferirà un concert de Reis a la CatedralA moltes esglésies s'hi faran concerts musicals d'orgue o de grups corals, i destaquem el dia 28 a St. Esteve d'Andorra la Vella quan tindrà lloc el Concert de Sant Esteve, titular de la Parròquia a les 20,15 h.