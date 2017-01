La diòcesi es prepara per celebrar la Jornada Mundial del Malalt el proper 11 de febrer

El mes de febrer que estem a punt d'encetar és un temps molt dedicat als malalts. El missatge del Sant Pare per aquesta celebració ens recorda que és el moment per dedicar atenció als malalts i a tots els que pateixen en general, i al mateix temps, ens porta a una mirada dirigida a aquelles persones que es lliuren a tenir-ne cura, als agents sanitaris i als voluntaris, donant gràcies per la seva vocació.

El proper 11 de febrer, festivitat de la Mare de Déu de Lourdes, se celebra la Jornada Mundial del Malalt, i la Delegació Diocesana de Salut, encapçalada per la Gna. Visitación Lorenzo juntament amb l'Hospitalitat de Lourdes, han iniciat l'organització de les activitats per aquesta commemoració. A moltes parròquies de la diòcesi es viu aquest dia amb intensitat, amb pregàries, rosaris, i en alguns casos, la celebració del sagrament de la unció dels malalts. La Jornada Mundial del Malalt va ser instituïda per Joan Pau II l'any 1992, i es va celebrar per primera vegada al Santuari de Lourdes l'11 de febrer de 1993. és una celebració que renova en l'Església la força espiritual per a realitzar de la millor manera la part essencial de la nostra missió: el servei als darrers, als malalts, als que pateixen, als exclosos i als marginats.El Sant Pare ens parla en el seu missatge del record i la proximitat que sent amb les persones que pateixen, el seu agraïment a tots els que amb diferents ocupacions es dediquen a la salut i al benestar: "M'agradaria animar a tots els malalts, a les persones que pateixen, als metges, infermeres, familiars, i a tots els voluntaris que vegin en Maria, "salut dels malalts" a aquella que és per a tots els éssers humans la garantia de la tendresa de Déu i model d'abandó a la seva voluntat; i en que sempre trobin en la fe, alimentada per la Paraula i els Sagraments, la força per estimar a Deu i als germans, també en l'experiència de la malaltia".