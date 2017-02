"El món no necessita més menjar. Necessita més gent compromesa"

Mans Unides ha posat en marxa la recaptació de la campanya d'enguany a partir del diumenge 12 de febrer; amb tres projectes que es desenvoluparan a Moçambic, Panamà i a Israel. Amb els joves palestins beduins a Israel, amb les comunitats camperoles més oblidades de Panamà i amb els infants i joves de la zona rural de Lilongwe, a Moçambic. Tu també pots col.laborar i explicar el teu compromís.: enfortiment productiu i de comercialització de productors indígenes. Es treballa amb la Fundació d'organitzacions camperoles i indígenes de Veraguas. Panamà, una economia molt vinculada al sector terciari, manté en l'oblit a les comunitats indígenes i camperoles, que viuen en condicions de gran pobresa. El projecte es fa en la zona nord de la província de Veraguas i la comarca Ngöbé Buglé, en una àrea de muntanya emboscada. L'objectiu és enfortir les capacitats de 259 persones i les seves famílies, donant-los-hi llavors, formes d'el.laborar abonaments orgànics; i eines que permetran treballar la terra amb enfocaments integrals. Es tracta de produir aliments de manera diversificada i amb enfoc agroecològic, per reduir els nivells de desnutrició que hi ha i preservar el medi ambient.: projecte de protecció de drets humans de joves beduins. Enfocat a joves palestins que nacionalitat israeliana que viuen en assentament forçats i en pobles no reconeguts del sud d'Israel. A Israel hi ha més d'un milió de palestins amb nacionalitat israeliana i a causa de la política educativa del govern aquests joves estan perdent la seva identitat palestina. El programa al que dona suport Mans Unides està vinculat amb la tasca de l'Associació per a la Joventut àrab, que promou els drets dels palestins i s'enfoca en l'educació social, política i cultural dels joves. Formen nois i noies que després seran líders, i el seu objectiu és la pobríssima regió del desert de Neguev, on la meitat dels poblats no tenen serveis bàsics, hi ha una gran desigualtat entre homes i dones i la violència familiar és freqüent. Es cercarà donar igualtat d'oportunitats a 64 nois i noies entre 14 i 17 anys i joves universitaris de 19 i 26 anys. Mans Unides donarà suport econòmic per realitzar els estudis i formació.: construcció de laboratori per l'escola secundària de Santa Anna,a la parròquia de Guilleme a Lilongwe, Malawi. La parròquia de Guilleme va construir fa 12 anys la primera escola amb internat per a facilitar l'accés a l'educació. Hi ha 200 nois (60) i noies(140) que viuen en zones rurals, zones d'agricultura de subsistència i on habitualment els joves no tenen accés a l'educació, sobretot en el cas de les noies. El laboratori està pensat per poder donar classes pràctiques de ciències. Els joves que son formats milloren les seves expectatives de futur i de desenvolupar activitats econòmiques que reportin beneficis a les seves famílies.