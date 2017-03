Siguem agraïts als impulsors de la Constitució

Commemorem el 24è. aniversari de l’aprovació de la Constitució del Principat d’Andorra, en un moment d’especial preocupació per la situació mundial, amb eleccions anunciades per a ben aviat a França, de les quals emergirà el nostre nou Copríncep francès, amb canvis en el país més poderós de la terra, amb conflictes bèl·lics que no acaben, un flux d’emigrants de proporcions gegantines, i amb un cert refredament de la vocació europea per part de certs països de la Unió. Se’ns apareix un món immers en una profunda transformació dels seus sistemes de valors, una societat que ha globalitzat els seus comportaments, i s’han produït canvis molt significatius en les relacions entre els països. Cal que els andorrans estiguem units, més que mai, respectant les legítimes diferències, i oberts als nous reptes que el món ens presenta des de la salvaguarda de la nostra sobirania i de la nostra independència en tots els camps de la vida del país. Hem de saber mantenir i reinventar els valors de la llibertat, la democràcia, la justícia social i també el reconeixement real i efectiu dels drets de les persones i de la seva dignitat.El Principat d’Andorra va enfortint les seves relacions harmonioses amb els altres estats del món, i especialment, amb els nostres veïns europeus més propers. I això és possible avui, per la gran transformació que va viure Andorra ara fa vint-i-quatre anys, amb l’acabament de la negociació del text constitucional, la ratificació per part dels Coprínceps i l’aprovació final en referèndum pel Poble Andorrà de la nostra Constitució. A nosaltres ens pertoca ser agraïts i honorar els impulsors d’aquell procés constituent, els qui van saber tenir present la nostra particular i rica història, interpretar les exigències i possibilitats del present i del futur del país, i dur a bon port les difícils negociacions entre corrents ideològics i interessos legítims perquè arribéssim a tenir una Constitució que fos de tots, i esdevingués una eina fonamental d’unitat, sobirania i progrés en els nostres valors i compromisos. És així com ara gaudim d’una Llei fonamental que harmonitza el funcionament de les nostres institucions i ens permet mirar el món amb confiança.Com diu el seu Preàmbul, la Constitució de 1993 es va aprovar “amb el desig que el lema “virtus, unita, fortior” que ha presidit el camí pacífic d’Andorra a través de més de set-cents anys d’història, segueixi essent una divisa plenament vigent i orienti sempre les actuacions dels andorrans”. Aquest 14 de març, visquem una joiosa festa democràtica, que ens uneixi i refermi en el compromís de mantenir una convivència pacífica i una dedicació generosa de tots envers el bé comú.+Joan-Enric Vives i SicíliaArquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra