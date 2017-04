Anem preparant-nos per la XXXI Trobada Interdiocesana de Vida Creixent!

10:15, discursos de benvinguda, dissertació històrica territorial. Bisbat de Solsona.

11:15, Passeig pel casc antic fins la Catedral.

12:00, Explicació històrica del temple.

12:45, Eucaristía presidida per Mons. Xavier Novell, Bisbe de Solsona.

13:45, Desplaçament fins el pavelló polivalent, dinar i sobretaula.

Els membres del moviment catòlic Vida Creixent de Catalunya ens trobarem el proper. Ja s'està preparant el contingut de les activitats que es realitzaran, que tenen com a punt d'inflexió central l'Eucaristia presidida pel bisbe de Solsona, Mons. Xavier Novell. És previst que els pelegrins de les diòcesis catalanes arribin a les 9:30 del matí, quan el grup de Vida Creixent de Solsona els farà l'acolliment i els ofereix un esmorzar.La jornada es distribuirà així:Si us cal més informació, o voleu formalitzar inscripcions, us podeu posar en contacte amb la Coordinadora, M. Carme Ribes o bé amb el Bisbat d'Urgell, 973 350054.