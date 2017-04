El Monestir de Santra Maria de Bellpuig de les Avellanes acollirà l’Aplec del Bicentenari Marista el proper diumenge 7 de maig. L'Aplec -obert a tothom, també a la comarca i la diòcesi- serà punt de trobada per a totes aquelles persones que tenen o han tingut un vincle amb l’Institut dels Germans Maristes, per celebrar el 200 aniversari de la seva fundació.L’aplec vol ser una activitat en la que les famílies tinguin el seu espai propi; així s'han previst activitats diverses per a totes les edats. Es proposa fer una gimcana familiar en els entorns del monestir, un joc d'orientació, un recorregut històric pel monestir i la conferència del G. Pere Ferré, Provincial de l'Hermitage. Després de les activitats, se celebrarà l'Eucaristía. Al migdia, abans de dinar, es farà l'acte simbòlic de plantar una olivera, i després del dinar hi haurà un pastis i un concert del grup UBUNTU. Les inscripcions estan obertes al correo electrònic

, i el preu de 12 euros inclou l'esmorzar, el dinar, la logística i un record de la jornada. L'acollida, amb l'esmorzar, comença a les 9:30 del matí. Els organitzadors preveuen que a l’Aplec del Bicentenari Marista al Monestir de les Avellanes hi participin més de 300 persones vingudes sobretot d’arreu de les comarques de Lleida, però també d’altres indrets de Catalunya.Els Germans Maristes van ser fundats l’any 1817 a França de la mà de Marcel·lí Champagnat. Es tracta d’una institució religiosa formada per germans i dedicada a la missió d’educar als infants i als joves. Actualment tenen comunitats i projectes educatius o socials en 81 països diferents. La congregació compta amb 3.500 germans i un gran nombre de laics que impulsen i gestionen les obres socials i educatives d’aquesta institució bicentenària.A les comarques de Lleida han impulsat projectes diversos des de 1894, alguns ja desapareguts com l’Escola Maristes Guissona o l’Escola Sagrat Cor a Lleida i altres en actiu com el col·legi Maristes Montserrat, els centres oberts Pas a Pas, Gínjol i Calidoscopi a Lleida o el Monestir de les Avellanes a Os de Balaguer. Els maristes també han estat presents en diferents àmbits socials i culturals a les terres de Lleida: a nivell de pastoral juvenil amb moviments solidaris com mà oberta, els moviments d’escoltes, la Pasqua Jove de les Avellanes, mentre que nivell més esportiu en que destacaren com a impulsors de la Unió Esportiva Lleida, entre altres.