Celebració de la festa de Sant Antoni Abat a la diòcesi

La diòcesi d'Urgell celebra el dia 17 de gener la festivitat de Sant Antoni Abat, patró de la pagesia, i els rectors de moltes parròquies beneeixen els animals domèstics i els equins, després d'una missa que és de les més participades de l'any.A més, en molts indrets les confraries de Sant Antoni es cuina el plat de muntanya que recull l'antiga tradició de solidaritat, l'escudella; i es fan activitats relacionades amb l'acció social.A la Catedral, Mn. Xavier Parés ha presidit la missa solemne a les 12:00 en honor del Sant, amb assistència dels membres de la Confraria de Sant Antoni i els abanderats, acompanyats de les autoritats i pel poble fidel. En acabar l'ofici s'ha dut a terme la benedicció i el repartiment dels panets. La benedicció dels animals domèstics, tota una festa familiar i entranyable, s'ha realitzat a la Plaça dels Oms. Al Passeig, llargues cues de persones esperaven la seva ració de la calderada, mentre es feien els tradicionals ‘Tres Tombs’, encapçalats els cavalls pels tres banderers.La Confraria de Sant Antoni Abat ha cuinat, a la Seu d'Urgell, escudella per a 3.000 persones, fent servir 800 quilos de verdures, llegums i carns.A Puigcerdà, Sort i a d'altres parròquies importants la missa també és molt participada i la benedicció dels animals és un moment per la trobada entre veïns.A d'altres indrets, com a Albesa o Ponts, se celebrarà la festa de Sant Antoni i de Sant Sebastià el matí de diumenge vinent. Els fidels de Ponts són convidats a pelegrinar fins a l’església de Sant Sebastià d’El Gos i on abans de començar la missa es fa el tradicional sorteig de “les tires de Sant Antoni” per recaptar fons pels projectes d’ajudes a infants i persones grans de la Càritas Parroquial.Al Principat d'Andorra aquesta és una festa molt seguida. A Escaldes-Engordany, fa dos anys que es va recuperar la celebració i els Amics del Pont dels Escalls van encarregar-se de l’Escudella de Sant Antoni. Una trentena d’escudellers van repartir 2.500 racions als ciutadans, que van ser beneides per Mn Jaume Soy, com es pot veure a la foto.A Encamp, se celebrà la festa de Sant Antoni el passat diumenge dia 15 de gener, després de la tradicional missa i de la benedicció de Mn. Antoni Elvira. La neu no va ser impediment i centenars de persones van fer cua i es van repartir 1.500 racions d'escudella, en la confecció de la qual va participar la gent gran de la parròquia. Una tradició que fèia 30 anys.A Andorra la Vella, la Confraria d’Escudellaires d’Andorra la Vella es reparteixen a la plaça Guillemó unes 4.500 racions d’escudella. El climatologia, de gran descens de temperatures, no va desanimar la participació i la tradicional missa i benedicció va anar a càrrec de Mn. Ramon Sàrries, rector de Sant Esteve. Els cònsols major i menor i molts veins van anar a buscar l'escudella, encara que molts se la van endur per menjar a casa. Era la 48ena edició.Com és tradició, a Canillo se celebra la festivitat amb una missa, la benedicció d'animals i la Vianda de Sant Antoni, un àpat popular que va acompanyat d'un sorteig de lots de productes per recaptar fons per a la casa de colònies d'AINA. Mn. Ramon Rosell és present en les activitats després de la Eucaristía, al peu del telecabina de Canillo, on es reparteixen les racions d'escudella durant varies hores per tal que els esquiadors que acaben la jornada també puguin degustar el plat.A Ordino, els avis també van celebrar la festa de Sant Antoni, amb un dinar a la Casa Pairal amb la gent gran de la parròquia i els cònsols major i menor, Josep Àngel Mortés i Gemma Riba, i el conseller de Manteniment, Serveis i Circulació, Samuel Duró.També a Sant Julià se celebra la festivitat de Sant Antoni a l'església parroquial, amb la concorreguda benedicció d'animals de companyia. Posteriorment, el proper divendres 20 de gener se celebrarà la festivitat de Sant Sebastià, on després de missa es beneiran els pans, se celebrarà l'Assemblea de la Germandat, i per acabar Mn. Pepe Chisvert beneirà l'escudella a la Plaça de la Germandat.Com és habitual, a banda de l'escudella també s'han celebrat en molts indrets els tradicionals Encants de Sant Antoni, una subhasta en la qual la gent de la parròquia pugna per productes diversos com coques, bulls, embotits, peus de porc i fins i tot, un tortell. A Encamp, on fou molt concorreguda, amb els 24 lots venuts es van recaptar 1.685 euros, que la rectoria d'Encamp farà arribar a Càritas.