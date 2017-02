La delegació de Catequesi del Bisbat d'Urgell ha convidat a tots els sacerdots i laics compromesos de la diòcesi a participar en el VI Seminari d'estudi sobre el Catecumenat, que es desenvoluparà el proper 24 de febrer a la sala Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona.La jornada d'anàlisi i treball portarà per títol "Completar la Iniciació cristiana: adults que demanen la Confirmació", amb la intenció de reflexionar i oferir unes pautes per acompanyar les persones adultes que volen rebre el Sagrament de la Confirmació, ja sigui perquè volen casar-se per l’Església o per d'altres raons personals. El seminari serà dirigit per Mn. Antoni Vadell, Vicari episcopal i Delegat de Catequesi de Mallorca, i començarà a les 10:30 del matí fins després de dinar.Les inscripcions es poden fer a www.sic-catequesi.cat , o bé a través del telèfon 933021041.