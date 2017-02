Jornada de formació dels preveres d’Urgell sobre Litúrgia de les Hores i Lectio Divina

http://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/mitjans-de-comunicacio/noticies/2017/8818-jornada-de-formacio-dels-preveres-d-urgell-sobre-liturgia-de-les-hores-i-lectio-divina#sigProId31021d83d5 View the embedded image gallery online at:

Una quarantena de preveres d'arreu del Bisbat d'Urgell van participar el dilluns 6 de febrer a la Jornada de Formació Permanent per a tots els preveres. Aquesta segona trobada del curs 2016-17, va tenir lloc a la Casa d’Espiritualitat del Sant Crist de Balaguer i fou presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric Vives.La ponent fou la Gna. M. Trinitat Cabrero, religiosa jerònima, que ha iniciat una presència monacal al Santuari de la Mare de Déu de Refet (Seró-Artesa de Segre) com una petita llavor monàstica, amb la seva pregària, amor a la Paraula revelada i consagració a Déu.A la primera de les dues xerrades que va impartir la Gna. M. Trinitat va glossar el valor de la Litúrgia de les Hores per a la vida de tot cristià, i, especialment, del prevere que s’ha de nodrir de la Paraula de Déu. La Gna. Trinitat va insistir que el prevere ha de cuidar la seva vida espiritual bevent de l’aigua viva de la Paraula de Déu que ha de ser quelcom no accessori sinó imprescindible en la seva vida com a sacerdot. En aquest sentit exhortà els preveres a pregar sempre amb atenció, dedicació i consciència, amb una pregària que ha de portar al cor sempre el Poble de Déu que li ha estat confiat al prevere diocesà en l’exercici de la caritat pastoral. En aquest sentit, la Gna. Trinitat insistí a saber buscar temps per a la pregària i per a cultivar la relació personal amb Déu i animà els preveres a poder resar la Litúrgia de les Hores, la pregària de l’Església, en petites comunitats: ja sigui amb altres preveres o amb les comunitats parroquials ensenyant i donant testimoni del valor dels Salms com la pregària de Jesús, especialment el res de Laudes i Vespres.A la segona xerrada la Gna. M. Trinitat glossà el mètode de pregària que consisteix en la Lectio Divina a partir de rumiar i meditar la Paraula de Déu que l’Església ens proposa cada dia sigui a les Lectures de l’Eucaristia o sigui en la lectura de l’Ofici Diví. Una Lectio que ha de ser pausada i llarga i que ha de portar a la quietud de l’Esperit, tot cercant les condicions apropiades perquè Déu ens pugui parlar: silenci, quietud, prescindir de les coses que ens poden distreure, etc. La Gna. Trinitat animà els preveres a amarar-se d’aquesta lectura espiritual de la Paraula de Déu invocant l’acció de l’Esperit Sant en nosaltres ja que la Paraula de Déu és viva i eficaç i actua.