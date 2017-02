Càritas posa en marxa a Balaguer un pis d'acollida transitòria

http://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/mitjans-de-comunicacio/noticies/2017/8832-caritas-posa-en-marxa-a-balaguer-un-pis-d-acollida-transitoria#sigProId32aedc88c7 View the embedded image gallery online at:

Càritas d'Urgell ha posat en marxa un projecte innovador a la diòcesi: un pis d'acollida transitòria, situat a la ciutat de Balaguer. Un projecte que s'ha posat en marxa gràcies al suport i la participació de diversos industrials de la població que han cregut en el projecte i hi han treballat en diverses fases. El projecte va iniciar-se amb el lliurament d'una propietat d'una veïna de Balaguer a Càritas, a benefici de projectes socials de l'entitat i per permetre acollir a persones que s'havien quedat sense llar. Cada família que sigui acollida per Càritas de manera transitòria en aquest habitatge, s'integrarà en els programes socio-laborals de l'entitat, per tal de millorar la seva capacitació laboral i els recursos de gestió econòmica, familiar i social. L'objectiu de Càritas no és només fer un acolliment puntual, sinó també formar i donar eines que permetin a la família i als seus integrants retornar al mercat laboral i la inclusió social plena, i que puguin tornar a ser autònoms.El projecte s'ha materialitzat amb el suport d'entitats, institucions, industrials i particulars, que han portat a terme, amb la coordinació i lideratge de Càritas a Balaguer la rehabilitació de l'immoble.El projecte s'ha presentat públicament el dilluns13 de febrer, en un acte públic al que han assistit autoritats locals i col·laboradors del projecte de la comarca i de la ciutat, i que s'ha dut a terme a la seu de Càritas Balaguer, a l'antic convent de Sant Domènec.L'acte ha estat presidit per l'Arquebisbe d'Urgell, Mons. Joan-Enric Vives i també hi ha estat present el director de Càritas Urgell, Josep Casanova, que ha posat en relleu l'aposta de l'entitat per les famílies en dificultats, "és bo no oblidar i posar-se al lloc del qui pateix" en un moment de profund canvi, i que van agrair les facilitats de l'Administració per tirar endavant el projecte i el suport dels industrials i particulars col·laboradors. Actualment ja hi viu una família d'acollida amb nens petits. En l'acte de presentació, s'ha posat en valor l'aspecte de la col·laboració entre els industrials de la zona.