Obertura a Roma del procés de Beatificació dels preveres màrtirs d'Urgell

El dilluns 20 de febrer de 2017 va tenir lloc a la seu de la Congregació per a les Causes dels Sants a Roma, l’obertura de la fase romana de la Causa de Beatificació per martiri dels servents de Déu Mn. Josep Moles i 74 preveres diocesans d’Urgell màrtirs i del laic Lluís Trilla.

Van assistir a l’acte l’Arquebisbe d’Urgell, Mons Joan-Enric Vives; el P. Augusto Frateschi, S.F., sacerdot Fill de la Sagrada Família de Jesús, Maria i Josep, Postulador en aquesta fase romana i Procurador del seu Institut religiós; el P. Josep M. Blanquet i Gas, S.F., postulador en la fase diocesana d’Urgell; el Secretari general i Canceller de la Diòcesi d’Urgell, Mn. David Codina i Mn. Emili Villegas, prevere estudiant de Sagrada Litúrgia a Roma.

Van ser rebuts pel Prefecte de la Congregació, S. Em. el Cardenal Angelo Amato a qui l'Arquebisbe Joan-Enric va agrair la deferència en rebre'l i va poder explicar breument la joia que suposava per la Diòcesi d' Urgell l'acte que es duia a terme en aquell dia per poder honorar uns preveres màrtirs que van ser testimonis de la fe i que, esperem, que un dia puguin ser venerats com a Beats al costat dels 7 ja Beatificats l'any 2005, Josep Tàpies i companys.

Posteriorment, i després d'una breu pregària, Mons. Giacomo Pappalardo, Canceller de la Congregació per a les Causes dels Sants va procedir a l’obertura de les 24 caixes que contenen per duplicat tota la documentació que s’havia recollit a la Diòcesi d’Urgell.