Trobada de la Delegació de Joventut “Marcant camins, camins marcats”

Divendres dia 10 de març, al centre St. Domènec de Càritas diocesana d’Urgell, a Balaguer, va tenir lloc la trobada “amb la presència de l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, del Delegat de joventut, Sr. Lluís Plana, i de l’Arxiprest Mn. Joan Pujol.La trobada organitzada per la delegació de joventut del Bisbat d’Urgell és el començ de la preparació del proper Sínode ordinari de Bisbes que se celebrarà el 2018 i que el Sant Pare Francesc ha volgut que estigui destinat a “Els joves, la fe i el discerniment vocacional”.Aquest any 2017 es compleixen diverses efemèrides lligades amb la pastoral juvenil del Bisbat d’Urgell: els 30 anys de l’inici de la marxa a peu a Montserrat; els 40 anys de la fundació de la casa de colònies AINA; els 40 anys de les primeres pasqües del Moviment de Joves d’Urgell; i els 40 anys de la primeres cases de colònies i dels esplais del Bisbat.La vetllada va servir perquè dos preveres d’Urgell, Mn. Ramon Solé i Mn. Ramon Balagué, perquè no hi va poder assistir Mn. Ramon Rossell, oferissin als joves i als responsables actuals de la pastoral juvenil assistents, les seves vivències personals sobre els inicis del treball per ells realitzats amb joves a la Diòcesi. Els dos preveres van mostrar a través dels seus testimonis personals i de vida el seu lliurament envers els més joves i van animar els actuals responsables de la pastoral de joventut de la Diòcesi a dedicar els seus esforços a aquest camp vocacional i de servei.Després del seu testimoni, tres adolescents dels grups "Txt”, Grups juvenils a la Diòcesi d’Urgell posteriors a la Confirmació, van fer el seu compromís de fe i servei públicament davant de tots, i es van comprometre a pregar, donar testimoni de Jesús i viure l’Evangeli en la seva vida. I el signe fou l’entrega del “fulard” identificador.La vetllada es clogué amb un diàleg entre els participants sobre les línies de futur que havia de tenir la delegació de joventut del Bisbat amb el suggeriment d’algunes iniciatives que es podien dur a terme per millorar el servei pastoral als adolescents i joves del Bisbat.