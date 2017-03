12a Trobada diocesana del moviment “Vida Creixent” a Organyà

http://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/mitjans-de-comunicacio/noticies/2017/8900-12a-trobada-diocesana-del-moviment-vida-creixent-a-organya#sigProIda4bbf1268b View the embedded image gallery online at:

Dimarts dia 21 de març va tenir lloc a la població d’Organyà la 12ª Trobada diocesana del Moviment apostòlic “Vida Creixent” d’Urgell amb l’assistència d’unes 115 persones.La jornada s’inicià amb la benvinguda a l’església parroquial d’Organyà per part del Sr. Rector, Mn. Jordi Vásquez i de la Coordinadora diocesana del Moviment, Sra. Maria Carme Ribes que van donar la benvinguda als assistents a la jornada. A continuació la Coordinadora diocesana va explicar les principals novetats del Moviment al llarg d’aquest any i les principals accions apostòliques dutes a terme a les parròquies del Bisbat d’Urgell. Precisament enguany es compleixen els 25 anys que “Vida Creixent” va començar formalment els seus passos a la diòcesi d'Urgell (1992).Tot seguit els participants a la jornada van dur a terme una visita guiada per la Vila d’Organyà visitant l’església parroquial, les importants Homilies d’Organyà (text més antic escrit en llengua catalana); i els principals llocs emblemàtics de la poblacióAl migdia va tenir lloc la celebració de l’Eucaristia presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric i concelebrada pel Consiliari del Moviment a Urgell, Mn Manuel Pal i pel Viceconsiliari, Mn Josep Maria Aresté, així com pel Rector de la Parròquia d'Organyà, Mn Jordi Vásquez i per un bon grup de preveres d'Urgell i Consiliaris de tota Catalunya del moviment "Vida Creixent" que s'han volgut unir a la trobada urgellenca.A la seva homilia l'Arquebisbe d'Urgell ha animat els fidels a tenir fe i confiança en Déu, inclús en els moments més complicats de la vida, sobretot quan sembla que Déu calla i que, com Jesús a la creu, diem "Déu meu, Déu meu per què m'heu abandonat?" En les circumstàncies difícils de malaltia, de pèrdua de persones estimades o de problemes, ens cal confiar en Déu i perseverar en la fe i en la confiança. Mons. Vives ha exhortat els participants a la trobada a viure amb joia i lliurament la seva vellesa i a recolzar-se mútuament en les dificultats confiant en el valor de la pregària i del recolzament mutu. Glossant l'Evangeli proclamat en aquell dia va exhortar els fidels a perdonar sempre com Jesús demana a Pere "setanta vegades set", é a dir, sempre, ja que només si vivim el perdó envers els altres podem rebre el perdó de Déu. Citant al Papa Francesc l'Arquebisbe animà els fidels a viure el perdó ja que "Déu no es cansa mai de perdonar.nos". Finalment Mons. Vives agraí el treball que fan tots els responsables del Moviment a Urgell que ha permès que durant 25 anys la fe i el recolzament a les persones grans es visqués a les nostres contrades.El 1983 Joan Viñas, un català molt interessat en el moviment "Vie Montante", creat a França en la dècada dels anys 50, assistí al congrés que se celebrava a Toulouse... quedà realment entusiasmat pel que havia vist i viscut i decidí que aquest moviment s'havia d'establir a Catalunya. Va visitar a l'Arquebisbe de Barcelona, el cardenal Jubany per proposar-li de fer-ho a Barcelona, i de seguida es posà fil a l'agulla, nomenant consiliari el P. Lluís Antoni Sobrerroca S.J., que ja feia temps que s'interessava per la gent gran. El 1984 a la Casa d'Exercicis de Sant Ignasi de Sarrià, a Barcelona, se celebrà la primera Assemblea constituent de Vida Creixent. A Urgell, el Carles Dalmau, va ser un dels pioners de la implantació del moviment a la Diòcesi a partir de l'any 1991. També es va entusiasmar en participar el 1992 a una de les trobades interdiocesanes a Tarragona. Ell va fer la proposta al bisbe Joan Martí, juntament amb Mn. Vidal, després d'algunes reunions prèvies de preparació. El bisbe els va encoratjar i es va iniciar el camí del moviment, amb els grups de La Seu d'Urgell, Guissona, Oliana i Les Escaldes. Carles Dalmau va ser el coordinador diocesà del moviment durant força anys amb entusiasme i gran generositat, fins que l'actual presidenta, la M. Carme Ribes en va prendre el relleu.Com detalla M. Carme Ribes, l'organització de Vida Creixent al bisbat d'Urgell es basa essencialment en la Comissió diocesana i en el conjunt d'animadors i animadores dels grups, que es reparteixen segons la divisió territorial del bisbat, per arxiprestats i zones.És el moment per conèixer, per compartir, per gaudir de les propostes vitals, duent a bon port l'exercici dels tres principis en els que es fonamenta Vida Creixent: AMISTAT, ESPIRITUALITAT I APOSTOLAT.