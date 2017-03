Eucaristia d’acció de gràcies en la Jornada per la Vida

http://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/mitjans-de-comunicacio/noticies/2017/8910-la-diocesi-d-urgell-assisteix-a-la-missa-a-favor-de-la-vida-a-la-basilica-de-la-sagrada-familia#sigProId55182542ed View the embedded image gallery online at:

Diumenge dia 26 de març, va tenir lloc a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, una Eucaristia solemne amb participació conjunta de totes les Diòcesis de Catalunya. El lema de la Jornada fou “L’alegria de l’amor es viu en família”. De la Diòcesi d’Urgell hi van participar 250 fidels provinents de tota la geografia del Bisbat: Parròquies de l’Arxiprestat de les Valls d’Andorra, Tremp, La Seu d’Urgell, Aravell, Puigcerdà, Organyà, Albesa i La Portella, Guissona, Vall Fosca… acompanyats pel Vicari General de la Diòcesi, Mn. Ignasi Navarri i pel Delegat i Sotsdelegat de Pastoral Familiar Mn. Joan Antoni Mateo i Mn. David Codina. També van acompanyar els pelegrins Mn. Lluís Eduard Salinas i el diaca permanent Mn. Josep Montoya i van servir a l'altar fent d'acòlits els seminaristes d'Urgell.L’Eucaristia fou presidida per Mons. Joan Josep Omella, Arquebisbe de Barcelona i concelebrada pels Bisbes de Catalunya i els Delegats de Pastoral familiar de les Diòcesis amb seu a Catalunya.A la seva homilia Mons. Omella va subratllar que quan deixem entrar a Déu en la nostra vida, els quins es relacionen amb nosaltres ho perceben i ens pregunten quin és el motiu d’aquesta transformació en les nostres vides. Mons. Omella exhortà els fidels a viure la joia de l’alegria ja quela fe és viu en família i és gràcies a les nostres famílies que hem après a pregar i a viure la fe. L’Arquebisbe de Barcelona també animà els fidels a valorar l’exhortació apostòlica Amoris laetitia i el Sínode sobre la família que el va precedir. I feu un clam a respectar el valor de la vida humana des de la seva concepció fins a la seva fi natural ja que els cristians sempre hem d’estimar i respectar la vida humana. Finalment volgué agrair la presència dels més de 3000 pelegrins que ompliren el temple expiatori de la Sagrada Família i els animà a ser testimonis de la joia d’amor i del valor de la família en la nostra societat.La celebració acabà amb el Cant del Rosa d’Abril demanant la protecció de la Mare de Déu de Montserrat, Patrona de Catalunya, sobre totes les famílies.En acabar, una gran part dels pelegrins d’Urgell es van poder saludar i fer una fotografia de grup davant de la Basílica i es van comprometre a participar a la pròxima Jornada diocesana del 10 de juny al Seminari de La Seu d’Urgell.