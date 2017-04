El Cor dels Petits Cantors del Principat d'Andorra i el Cor de Cambra de les Valls d'Andorra, a la Catedral d'Urgell

El Cor dels Petits Cantors del Principat d'Andorra i el Cor de Cambra de les Valls d'Andorra, juntament amb l'Orquestra Sine Nomine interpreten el proper 6 de maig a la Catedral de Santa Maria d'Urgell el Gloria-Te Deum del compositor gal·lès contemporani Karl Jenkins, conegut per Adiemus The Armed Man i el seu Rèquiem , i distingit en diverses ocasions per la qualitat i expressivitat de les seves composicions. La direcció musical del concert és a càrrec de Catherine Metayer. El concert començarà a les 21.30.