Confirmacions de dos joves d’Els Arcs

Dissabte dia 22 d’abril l’Arquebisbe d’Urgell Mons. Joan-Enric Vives va administrar el sagrament de la Confirmació a dos joves veïns de la parròquia de St. Antoni d’Els Arcs (Bellvís). L’Arquebisbe estigué acompanyat del Rector de la Parròquia, Mn. Josep M. Aresté i per Mn. David Codina.A la seva homilia Mons. Vives recordà com en aquell diumenge se celebrava el Diumenge de la Divina Misericòrdia i exhortà els fidels a ser misericordiosos com el Pare, i també Sant Jordi, patró de la nació catalana. Glossant l’Evangeli pasqual proclamat (Jo 20,19-31) sobre l’aparició de Jesús Ressuscitat als deixebles on Tomàs, el Bessó, un dels dotze, mostra els seus dubtes, l’Arquebisbe animà els fidels, i especialment els joves confirmands, a valorar la fe ja que és un valor religiós i humà imprescindible que ens ajuda a confiar en els altres, en nosaltres mateixos, i, sobretot en Déu. Exhortà els joves confirmands a ser joves amb personalitat, que cuidin i estimin la pròpia fe, amb convicció, malgrat els dubtes que sempre poden acompanyar-la, nedant contra corrent i essent joves amb personalitat pròpia que no renuncien a tenir fe i a seguir de prop al Senyor Jesús.En acabar l’Eucaristia els confirmats reberen un Nou Testament de mans del Sr. Arquebisbe i un record de la Parròquia.