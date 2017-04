http://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/mitjans-de-comunicacio/noticies/2017/8958-confirmacions-a-linyola#sigProId74a0b7e3be View the embedded image gallery online at:

Dissabte dia 22 d'abril, diumenge segon de Pasqua o de la Divina Misericòrdia, l'Arquebisbe d'Urgell va administrar el sagrament de la Confirmació a 14 joves de la Parròquia de la Mare de Déu Assumpta de Linyola. Van concelebrar amb l'Arquebisbe el Rector Mn. Pere Canyada, Mn. David Codina i el diaca permanent Mn. Josep Caba, catequista responsable de la preparació dels joves confirmats i que els va presentar al Sr. Arquebisbe.A l’homilia l’Arquebisbe glossant l’Evangeli, recordà com l’apòstol Tomàs, després d’haver dubtat, confià i es deixà dur més enllà de la raó o els dubtes, per la fe i per l’amor, que la fan arribar a una nova plenitud, que és el coneixement espiritual i misericordiós. El dubte no és quelcom negatiu per al creient, sinó que es reflex de la seva llibertat personal, i un cop superat, pot fer que la fe en resulti enfortida. Mons. Vives remarcà la necessitat del do de la fe, que més enllà d’una actitud religiosa, és quelcom necessari per als humans per a viure, ja que ens cal confiar en els altres, i, sobretot, en Jesucrist. Citant “el Petit Príncep” d’Antoine de Saint-Exupéry, Mons. Vives recordà com “l’essencial és invisible als ulls”, un essencial que els cristians concretem en Jesucrist, en la fe, en la família i els autèntics valors. L’Arquebisbe exhortà els joves a tenir personalitat pròpia i a saber “nedar contra corrent” i els animà a que, com Sant Tomàs, poguessin dir en el fons del seu cor “Senyor meu, i Déu méu!”, mostrant així la seva fe en el Senyor Ressuscitat. En la vigília de la Diada de Sant Jordi, l’Arquebisbe exhortà els fidels a encomanar-se al patró secundari de Catalunya, pregant pels governants i per tot el país, i posant al centre l’amor generós i enamorat entre home i dona.L’Eucaristia fou solemnitzada pel Cor parroquial de Linyola. Al final, els confirmats reberen un Nou Testament de mans del Sr. Arquebisbe com a record de la seva confirmació, i els demanà que en llegissin cada dia un breu fragment, ja que els mantindria en l’amistat del Senyor i els joves recitaren al Sr. Arquebisbe i a la comunitat un petit poema d’agraïment.