http://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/mitjans-de-comunicacio/noticies/2017/8959-aplec-de-st-jordi-a-camarasa#sigProId99599d2ea9 View the embedded image gallery online at:

Diumenge 23 d’abril, II Diumenge de Pasqua, i festa de St. Jordi, Patró secundari de Catalunya, l’Arquebisbe d’Urgell Mons. Joan-Enric Vives va presidir l’aplec de St. Jordi a l’ermita de St. Jordi a Camarasa (Noguera). Acompanyaren l’Arquebisbe el Rector de la Parròquia, Mn. Alfons Velásquez i el diaca permanent que en té cura pastoral, Mn. Antoni Baldomà, i el Secretari general Mn. David Codina.A la seva arribada a l’ermita en plena muntanya de St. Jordi, l’Arquebisbe fou rebut per la Sra. Alcaldessa de la població, Il·lma. Sra. Elisabet Lizaso i per una gran quantitat de fidels i devots de St. Jordi, que any rere any es reuneixen el 23 d’abril per honorar el Sant en clima d’Aplec i de festa de famílies i de poble.A la seva homilia l’Arquebisbe subratllà el significat profund dels “aplecs” que posen de manifest el Regne de Déu com a moment de comunió compartida entre els homes, especialment envers els qui no tenen res, els pobres, els malalts i els qui pateixen, com es viu en el pa solidari que es beneeix al final de la missa. Jesús, a l’Evangeli, compara moltes vegades el Regne amb un banquet de noces on tothom hi és convidat i on tothom comparteix. Mons. Vives també animà els fidels a viure els valors que St. Jordi ens ensenyà amb la seva vida: la defensa de la fe, la lluita contra els combats i els “dracs” que la volen afeblir i la perseverança en les dificultats de la vida. L’Arquebisbe recordà –citant J. Maragall- com la natura formosa ens parla de Déu Creador, que ens estima i ens dóna ulls per poder contemplar la seva obra i la llibertat per a fer el bé i donar-li glòria amb la nostra vida. Glossant l’Evangeli proclamat el II Diumenge de Pasqua (Jo 20,19-31) sobre l’aparició de Jesús Ressuscitat als deixebles on l’apòstol Tomàs, un dels dotze, mostra els seus dubtes, l’Arquebisbe subratllà com la fe sempre és un do que cal demanar i exhortà els fidels a saber-la viure amb valentia i humilitat, i a transmetre-la a les generacions joves. Serà també així com l’aplec de St. Jordi tindrà continuïtat i St. Jordi podrà ser venerat a la seva ermita per molts anys.A les pregàries Mons. Vives tingué una intenció especial pel Papa Francesc, en el dia de la seva onomàstica, i encomanà tots els matrimonis, parelles i famílies perquè perseveressin en l’amor fidel i ens els valors de la Sagrada Família de Natzaret. En la Diada de Sant Jordi, l’Arquebisbe exhortà els fidels a encomanar-se al patró secundari de Catalunya, pregant pels governants i per tot el país, per la seva unitat i la seva llibertat.Al final de l’Eucaristia es cantaren els goigs a llaor de St. Jordi i es beneiren els pans que foren distribuïts entre els fidels i entre les famílies de Camarasa, i es portaren als ancians i malalts de la vila. L’Arquebisbe explicà el gest de beneir els pans que té el seu origen en el compartir envers les famílies més pobres que els cristians sempre volien que participessin del goig de l’Eucaristia i de la festa que havien celebrat.Un dinar popular on hi participà Mons. Vives i la visita al pantà de Camarasa acompanyat del Rector i la Sra. Dolors Domingo, historiadora filla de Camarasa, clogué el dia festiu d’aplec a llaor de St. Jordi.