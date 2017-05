La Creu de Lampedusa arriba a Urgell

La Creu de Lampedusa del Papa Francesc estarà present al maig a la Diòcesi d'Urgell, on serà rebuda per l'Arquebisbe d'Urgell, Mons. Joan-Enric Vives al temple d'Agramunt. Arribarà a Sant Julià de Lòria el 6 de maig i estarà present en la missa d'infants i joves, a les 19.30. Després s'ha convocat una pregària -concert jove a les 20:30 que s'organitza des de la parròquia, juntament amb fidels i voluntaris joves que hi estan molt vinculats. La pregària estarà plena de signes de solidaritat amb els refugiats i serà un motiu de reflexió per a les famílies i per als joves que volen participar en la trobada.L'endemà, el diumenge 7 de maig, la Creu viatjarà fins a Agramunt, on serà protagonista d'una pregària jove que vol unir joves i grans a l'església de Santa Maria. Allà la Creu serà rebuda per l'Arquebisbe d'Urgell. Durant la Pasqua la Creu també va ser present en les pregàries de la Pasqua Jove que es va celebrar a Santa Maria de Bellpuig de Les Avellanes.El viatge de la Creu de Lampedusa és una iniciativa cultural i espiritual, impulsada per Arnoldo Mosca Mondadori, que és poeta i editor, i que fou beneïda pel Papa Francesc el 9 d'abril del 2014 al Vaticà. Una creu feta amb les restes de les pasteres que van arribar a les costes de l'illa siciliana de Lampedusa carregades de persones que fugien del drama de la guerra, de la pobresa i del sofriment. Simbolitza les creus que en els nostres temps porten un important nombre de persones visquin en camps de refugiats i tantes altres se sumin cada dia a la trista xifra d'aquells que deixen la vida enmig de la mar.Després de la benedicció que féu el Papa Francesc, la Creu de Lampedusa ha fet el seu viatge espiritual arreu d'Itàlia i aquest és el seu primer viatge més enllà de terres italianes. Ha estat Barcelona i ara és a Urgell. Marxa de les diòcesis catalanes el dia 18 de maig.