La Creu de Lampedusa, acollida a la Diòcesi d’Urgell i Andorra

La Creu de Lampedusa, beneïda pel Papa Francesc i símbol de la dignitat els refugiats i emigrants així com de la diàspora que viuen molts d’ells en el periple per arribar fins Europa fugint de guerres, persecucions i fam, va ser rebuda els dies 6, 7 i 8 de maig a la Diòcesi d'Urgell per l'Arquebisbe Joan-Enric Vives,el diumenge dia 7 de maig, i el dia abans a St. Julià de Lòria per Mn. Pepe Chisvert.Dins l'Eucaristia en què també va impartir el Sagrament de la Confirmació a 15 nois i noies de parròquia, Mons Vives va assenyalar a l’inici de la celebració que la diòcesi d’Urgell està oberta a l’acollida dels refugiats i recordà que la Creu és un signe de l'amor de Crist fins a l’extrem i de la donació vers els altres, de la necessària solidaritat vers els que estan patint l’èxode dels seus països. A la seva homilia, l’Arquebisbe d’Urgell va explicar als confirmands que a la Pasqua, Jesucrist ressuscitat ve perquè tinguem Vida, i vida en abundància: “aquest és el sentit profund del seu misteri pasqual, de la seva mort i de la seva resurrecció”. “No hi ha amor més gran que donar la vida per aquells que un estima (…) i la creu, que era una tortura en temps romans i instrument de mort, Jesucrist la converteix en símbol d’amor: un sentit vertical d’obertura a l’amor de Déu i un sentit horitzontal d’amor a tots sense distincions, ja que Jesucrist va estendre els braços per abraçar tothom, especialment tots els crucificats de la terra. Per això la creu no és només un símbol cristià, és un símbol d’amor per a totes les persones que pateixen a la terra”.També va posar en relleu el simbolisme de la Creu de Lampedusa, feta amb fragments del vaixell en el qual van naufragar centenars de persones que fugien de Síria i en el qual van perdre la vida molts infants, i d’altres van quedar orfes. Per això, va dir Mons. Vives, aquesta creu parla de dignitat i d’acolliment: “I tenir-la avui a la nostra Diòcesi és també un compromís d’ajudar i estimar tots els crucificats de la terra”.La Sra.representant de la Fundació Casa dello Spirito e delle Arti que gestiona la Creu de Lampedusa, de la qual és l’ambaixadora a Espanya, va fer lliurament a Mons. Vives d’una petita creu, feta també amb fusta dels vaixells que arriben a Lampedusa, com a signe de l’acolliment i del compromís de la diòcesi vers els més desprotegits. També va explicar que havien portat per a la missa d’aquell dia unes formes de pa, fruit de la feina de diversos presos condemnats a cadena perpètua, que s’han penedit dels seus crims i les fabriquen com a mostra del seu penediment i de l’amor i reconciliació que han de regnar al món.La Creu va ser present també al Principat d'Andorra, on el 6 de maig va ser protagonista de la Missa d'infants i joves, presidida per Mn. Pepe Chisvert a la Parròquia de St. Julià de Lòria, a la qual van assistir les famílies. Després de l'Eucaristia els adolescents van participar en una pregària-reflexió i un concert de música cristiana amb la Creu present.L'origen de la creu de Lampedusa es remunta al primer viatge que el papa Francesc va fer fora de la diòcesi de Roma, i que precisament va ser en aquesta illa. Va ser un viatge concebut com a conseqüència de les notícies sobre una més de les embarcacions enfonsades, i un fuster de l'illa, Franco Tuccio, va decidir construir una creu amb les restes de fusta de les embarcacions d'emigrants que havien arribat a l'illa siciliana. És una creu de 2,8 x 1,5 metres i pesa 60 quilos. Va ser beneïda pel papa Francesc a la plaça de Sant Pere el 2014, amb la voluntat que viatgi pel món. Després de la benedicció que en féu el Papa Francesc, la Creu de Lampedusa ha fet el seu viatge espiritual arreu d'Itàlia, de molts països i ara també ha estat present a la nostra Diòcesi d'Urgell i al Principat d'Andorra, i a d’altres llocs de Catalunya.