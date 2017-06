21ª Pasqua del malalt a Tremp

http://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/mitjans-de-comunicacio/noticies/2017/9027-21-pasqua-del-malalt-a-tremp#sigProIdbdde46093f View the embedded image gallery online at:

Dissabte dia 13 de maig va tenir lloc a la Residència Fiella de Tremp la 21ª Pasqua del malalt que anualment organitza la Delegació diocesana de Pastoral de la salut d'Urgell amb l'assistència de més de 150 malalts, infermeres, professionals de la salut i voluntaris d'aquesta important pastoral com és l'acompanyament als malalts i a les seves famílies. Va presidir la jornada l'Arquebisbe d'Urgell Mons. Joan-Enric Vives i la delegada diocesana de Pastoral de la salut, Gna. Visitación Lorenzo, religiosa de la Sagrada Família d'Urgell.La xerrada central de la jornada anà a càrrec de Mn. Xavier Sobrevia Vidal, Delegat de pastoral de la salut del Bisbat de St. Feliu de Llobregat. Mn. Sobrevia, doctor en medicina i prevere, actualment rector de Sta. Maria de Castelldefels, aprofundí sobre la relació i la visita als malalts, aprofundint en la confidencialitat i la discreció que reclama aquesta pastoral. Insistí en la bondat de l'acompanyament i escolta atenta i respectuosa dels malalts i en la gràcia que significa per a un malalt poder rebre la visita del prevere o una persona amb missió pastoral, i rebre el sagrament del perdó i la comunió eucarística perquè els enforteix enmig dels seus dolors i malalties. Mn. Sobrevia oferí consells pràctics per a dur a terme la pastoral d'atenció als malalts per part dels agents de pastoral i reclamà aprofundir en la confidencialitat i professionalitat amb la qual s'ha de dur a terme aquest servei voluntari envers els malalts.Posteriorment van celebrar una Eucaristia joiosa a la Basílica de la Mare de Déu de Valldeflors de Tremp en la festa de la Mare de Déu de Fàtima que fou presidida per l'Arquebisbe Joan-Enric i concelebrada pel Vicari General d'Urgell, Mn. Ignasi Navarri; pel Rector de la Parròquia de Tremp, Mn. Joan Antoni Mateo; per Mn. Xavier Sobrevia i per un bon grup de preveres d'Urgell que van acompanyar els seus grups a la Jornada.A la seva homilia, l'Arquebisbe Vives centrà l'atenció en la gràcia pasqual de la Resurrecció que venç el sofriment i la mort, i que obre una perspectiva joiosa i plena de la vida, viscuda en unió a Jesucrist. També es referí al missatge d'oració i conversió que Maria donà a Fàtima.En finalitzar la Missa la jornada formativa es clogué amb una fotografia de grup i un dinar de germanor.