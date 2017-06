30ª Marxa-Pelegrinatge a peu a Montserrat

http://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/mitjans-de-comunicacio/noticies/2017/9030-30-marxa-pelegrinatge-a-peu-a-montserrat#sigProIdf7d5c9a99d View the embedded image gallery online at:

85 joves i uns 20 mestres, professors, monitors, i responsables de grup van participar el 14 de maig en la 30ª edició de la Marxa-Pelegrinatge a peu a Montserrat. L’activitat, organitzada per la Delegació de Joventut, va aplegar nois i noies de 1er i 2on i de 3er i 4art d’ESO de les escoles Mare Janer i Sant Ermengol del Principat d’Andorra, de l’escola Ntra. Sra. de l’Assumpció de Tremp; dels grups Txt de La Seu d’Urgell i de Balaguer, dels Escoltes de La Seu d’Urgell i d’’altres que van participar amb els seus pares.La missa al Santuari, a la una del migdia, va ser presidida per l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric i concelebrada per Mn. Ivan Ayala, de la delegació de joventut. Van ser presents el Delegat de Joventut, Sr. Lluis Plana i d’altres membres de la delegació i responsables de grups Txt. L'Arquebisbe els animà a viure amb joia la fe en Crist, que és Camí, Veritat i Vida, i sobretot remarcà la paràbola del caminant en grup, el pelegrí que amb Crist, viu la vida amb amor a Déu i als germans. Una vida que s'obre fins a l'eternitat.L’activitat va començar la nit del dissabte dia 13 de maig: es van aplegar a Rubió a les onze de la nit, i es van repartir en dos grups: els més joves van fer un recorregut de 8 quilòmetres i els grans de 35, acompanyats per diversos responsables adults. Van passar la nit caminant i els primers van arribar a Montserrat quan faltaven uns vint minuts per les set del mati. Els més grans van trigar una mica més i fins als voltants de les vuit no van arribar als peus del Monestir. En arribar, l’equip d'acollida els esperava amb l’esmorzar i molts es van escampar amb el sac per dormir una estona.Va ser temps d’anar a visitar i a pregar la Mare de Déu en la intimitat, de jugar en petits grups o de reposar després de l’esforç. Lluis Plana va valorar molt positivament l’experiència que va aplegar alguns veterans (pares) a la marxa amb joves novells que, contents amb l’esforç i el resultat del repte, volen tornar-lo a repetir. Per als nois i noies, els valors de la fraternitat, la superació i les ganes d’arribar als peus de la Mare de Déu van ser els elements que els eren més engrescadors. Per als monitors i acompanyants un repte que indica el camí de la delegació de joventut d'ajudar i acompanyar els joves.Mons. Vives va posar en relleu en la seva homilia el llarg camí que ha fet aquesta activitat, ja clàssica en les que organitza la delegació de joventut durant l’any, en la tasca de Pastoral de Joventut i del compromís que els joves han de tenir vers la construcció de la societat i el món. Al final de la celebració, sis joves participants van fer les seves promeses Txt i van rebre el foulard del grup, en un moment emocionant per a ells i molt viscut per tots els assistents. En acabar la foto de tots i el dinar de germanor van posar un bon punt final, i marcà el retorn a les llars.