39è Pelegrinatge de la Diòcesi d’Urgell al Santuari de Lourdes

L’Hospitalitat diocesana de la Mare de Déu de Lourdes del Bisbat d’Urgell va peregrinar al Santuari de Lourdes dels dies 28 de maig a l’1 de juny de 2017. Aquest fou el 39è pelegrinatge de la Diòcesi d’Urgell.Hi van prendre part més de 450 pelegrins provinents de tots els indrets del Bisbat d’Urgell i un petit grup del veí Bisbat de Solsona. D’entre els participants hi havia prop d’un centenar de malalts, 90 infermeres i 40 camillers. El Sr. Arquebisbe, acompanyat d’una dotzena de sacerdots de la diòcesi, va presidir les principals celebracions del pelegrinatge.El lema pastoral d’aquest any 2017, escollit pel Santuari, fou: “El Senyor ha fet en mi meravelles”. Una crida a saber cantar, proclamar i reconèixer tot allò que Déu ha fet per nosaltres i fa amb nosaltres. Un agraïment a Déu com el de Maria.El Sr. Arquebisbe en la celebració penitencial exhortà els pelegrins a viure amb joia el do de la Fe, com el va viure la Mare de Déu i Sta. Bernadeta. I al llarg del pelegrinatge animà els pelegrins a imitar Sta. Bernadeta tot seguint el seu exemple de pregària humil i confiada en Déu i en la Santíssima Verge, en tots els moments de la vida, en els moments de felicitat i en els moment d’adversitat. Enguany, va insistir en la necessitat d’aprofundir en la pròpia història personal de salvació i de fe, i no mirant les coses negatives sinó agraint allò que Déu ha fet en nosaltres, sabent reconèixer els favors que hem rebut de les seves mans malgrat els problemes i dificultats de la vida.La participació a les celebracions del Santuari de Lourdes, esdevé, any rere any, un moment fort de pregària i de vivència eclesial. Els malalts participen amb gran devoció a l’Eucaristia i reben amb una profunda fe la benedicció amb el Santíssim Sagrament. Amb gran fervor els fidels preguen Maria durant el res del sant Rosari en la processó del vespre amb les torxes enceses.Enguany van poder pregar el Via Crucis en el nou i esplèndid camí de la Creu amb escultures modernes, i compartir moment de festa i de joia entre tots. Els que venien per primera vegada al pelegrinatge també van poder aportar el seu testimoniatge.Amb gran il·lusió, l’Hospitalitat del Bisbat d’Urgell ja pensa a participar al pelegrinatge del proper any 2018, previst per als dies 28 -31 de maig. Un Pelegrinatge que voldria ser significatiu ja que serà el 40è de la nostra Hospitalitat de Lourdes.