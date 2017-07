Obertura a Granada de l’any centenari de la mort del venerable Josep Gras i Granollers

http://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/mitjans-de-comunicacio/noticies/2017/9170#sigProId9c4bc468e3 View the embedded image gallery online at:

Els dies 6 i 7 de juliol van tenir lloc a Granada els actes celebratius d’obertura del centenari de la mort del Venerable Mn. Josep Gras i Granollers (Agramunt 1834- Granada, 1918), fundador de la Congregació de les “Filles de Crist Rei”.Convidat per la Congregació, l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives va presidir a la ciutat de Granada l’obertura d’aquest centenari on també s’hi van fer present el Rector de la Parròquia de la Mare de Déu Assumpta d’Agramunt, Mn. Josep Uriel Álvarez i un grupet de fidels d’Agramunt així com Mn. Emili Villegas fill de granadins i Mn. David Codina.El dia 6 els actes festius s’iniciaren amb el res de Vespres a l’Abadia del Sacromonte (Granada) on Mn. Josep Gras i Granollers fou canonge i professor d'història eclesiàstica i de dret al Seminari i a la Facultat de Dret annexos a l'Abadia, fins a la seva mort. El seu principal apostolat, però, fou escriure, especialment en revistes i periòdics, fent de propagandista catòlic del Regnat de Crist Rei. Essent jove canonge de l’Abadia del Sacromonte a Granada, va fundar l’any 1866 l’Acadèmia i Cort de Crist, una associació religiosa-literària que tenia com a finalitat donar a conèixer la sobirania de Jesucrist. Amb l’objectiu de difondre la seva obra, va fundar dues altres institucions, una revista anomenada El Bien (1866) i una congregació religiosa femenina, l’Institut de Filles de Crist Rei (26 de maig de 1876) que va rebre l’aprovació pontifícia definitiva el 16 d’agost de 1901 per part del Papa Lleó XIII. La Congregació està present avui a diversos països: Espanya, Itàlia, Albània, Llatinoamèrica, Senegal i Togo.El res de Vespres fou presidit per l’Arquebisbe Mons. Joan-Enric Vives i pel canonge encarregat de l’Abadia del Sacromonte, D. Juan Sánchez Ocaña, expert coneixedor de la vida de Mn. Josep Gras i biògraf seu. Amb l’assistència d’un bon grup de Germanes de la Congregació de les Filles de Cris Rei, encapçalades per la Superiora General de l’Institut, Gna. Rita María Zurita Fernández i el Consell General de l’Institut, les Germanes donaren inici als actes d’obertura del centenari del traspàs del seu Fundador que s’escaurà el 2018. En acabar el res de Vespres, al claustre de l’Abadia, es va beneir i inaugurar una ceràmica en record de Mn. Josep Gras, recordant la seva estada a l’Abadia del Sacromonte durant 52 anys i la importància que l’Abadia tingué per a Mn. Josep Gras.L’endemà dia 7 de juliol van tenir lloc els actes centrals que es van iniciar al Col·legi Major Cardenal Cisneros amb un acte-festival commemoratiu d’obertura del centenari de la mort del Venerable Mn. Josep Gras. Durant l’acte diversos testimonis, representacions i actuacions, organitzades per la comunitat de Crist Rei, per pares i professors de les escoles de l’Institut, van posar de manifest la importància de la figura de Mn. Josep Gras i de l’Institut de Filles de Crist Rei per a moltes persones que han descobert en aquesta espiritualitat un sentit i una guia a la seva existència, com el “Moviment apostòlic Crist Rei” (MAR) format per nens, adolescents, joves i adults que té com a objectiu principal que Jesucrist sigui el Rei del cor i el rei que regni en el cor de tota persona. La Superiora General de l’Institut, Gna. Rita Zurita va agrair la presència de l’Arquebisbe d’Urgell i de les més de 600 persones que ompliren el Col·legi Major per unir-se a l’acció de gràcies de l’Institut per la figura de Mn. Josep Gras i va anunciar oficialment que a partir del proper curs pastoral una nova Comunitat de 3 Germanes de “Filles de Crist Rei” es fundarà a Agramunt, ciutat natal de Mn. Josep Gras.A continuació tingué lloc l’Eucaristia d’acció de gràcies a l’església de Sant Francesc de Granada que fou presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric i concelebrada per una vintena de sacerdots diocesans de Granada amics de la Congregació de les Filles de Crist Rei, entre ells, el Vicari episcopal de la Ciutat Rev. Francisco Tejerizo, el del Clergat, Rev. Blas Gordo, el Vicari de les Germandats i Confraries, Rev. Antonio Valverdede i el canonge del Sacromonte, Rev. Juan Sánchez Ocaña. A la seva homilia l’Arquebisbe Joan-Enric va desitjar que aquest centenari sigui “un temps de gràcia i benedicció ja que un centenari ha de ser per a recordar, és a dir, passar pel cor, tota la vida, l’obra, el servei, l’amor, tant de Mn. Josep Gras com d’aquests cent anys després de la seva mort, que han estat plens de benedicció per a tota l’Església i per a tot el món, especialment a través de l’Institut de les “Filles de Crist Rei” que ell va fundar”. Mons. Vives va glossar l’Evangeli proclamat en aquell dia sobre la paràbola del gra de blat que cau a terra i que si mor, dóna molt de fruit. Convidà els fidels a donar-se, regalar-se per amor a Jesús i al Regne de Déu que va ser el tema principal de la predicació de Crist, un Regne d’amor, de justícia i de pau ja que aquesta és la sobirania del Senyor. I exhortà els fidels a seguir l’exemple de Mn. Josep Gras, que ja des del seminari, es va donar al servei dels altres en el món obrer freqüentant l'Escola de la Virtut, a St. Agustí de Barcelona, fundada pel beat Francesc Palau i Quer, institució religiosa i social formativa dels obrers.Acabada l’Eucaristia tingué lloc un dinar de germanor al Col·legi Crist Rei situat al barri de l’Albaicín de Granada on tots els amics de l’Institut de les Filles de Crist Rei van poder saludar-se i compartir plegats una festa de records, agraïment i joia fraterna.A la tarda, Mons. Vives pogué visitar la Casa-Museu de Mn. Gras en la qual va morir l’any 1918 i que conserva objectes personals del Venerable servent de Déu que defineixen el seu carisma, amb un tendre record i amor per Agramunt la seva vila natal.