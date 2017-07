Andorra amb les víctimes dels incendis a Portugal

http://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/mitjans-de-comunicacio/noticies/2017/9182-andorra-amb-les-victimes-dels-incendis-a-portugal#sigProId4790beb81d View the embedded image gallery online at:

Dijous dia 13 de juliol l’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Mons. Joan-Enric Vives, va presidir a l’església de St. Esteve d’Andorra la Vella (Principat d’Andorra), una Eucaristia en sufragi de les víctimes mortals i els ferits pels incendis ocorreguts a Portugal el passat mes de juny a Pedrógao Grande, al centre del país. Van concelebrar amb l’Arquebisbe l’Arxiprest de les Valls d’Andorra, Mn. Ramon Sàrries i la pràctica totalitat dels Rectors de les Parròquies del Principat d’Andorra.A l’Eucaristia hi van assistir les màximes Autoritats del Principat d’Andorra, encapçalades pel Cap de Govern M.I. Sr. Antoni Martí; el Síndic General, M.I. Sr. Vicenç Mateu; el Ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, M.I. Sr. Xavier Espot; la Cònsol Major de la Parròquia d’Andorra la Vella, Hble. Sra. Conxita Marsol i el Cònsol honorari de Portugal a Andorra, Sr. José Manuel da Silva; juntament amb els representants de l'Associació de la Mare de Déu de Fàtima arrelada al Principat d’Andorra i una gran quantitat de fidels andorrans i de la comunitat portuguesa resident al Principat.Mons. Vives va iniciar l’Eucaristia amb unes paraules en record de les víctimes mortals i encomanant a Déu les famílies de les persones que han perdut éssers estimats i els ferits i agraint a la comunitat portuguesa del Principat d’Andorra l’esforç fet en diverses iniciatives particulars per ajudar els damnificats i va manifestar la comunió i proximitat de tots els Andorrans amb el dolor de Portugal. Una solidaritat i una proximitat de cor que el proper mes de setembre, coincidint amb la Festa de la Mare de Déu de Meritxell, el Copríncep episcopal es va comprometre a manifestar personalment al President de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, en la visita oficial que durà a terme al Principat d’Andorra.A la seva homilia l’Arquebisbe d’Urgell recordà la importància que per a tots els portuguesos té la Mare de Déu de Fàtima, que es reflecteix en l’Eucaristia que cada 13 de mes, a la Parròquia de La Massana, reuneix un bon grup de la comunitat portuguesa i de l’Associació de la Mare de Déu de Fàtima. Glossant les lectures proclamades en aquell dia va recordar com Maria visità decididament la seva cosina Elisabet i com els cristians hem de ser decidits en la col·laboració i ajuda envers els nostres germans. Una ajuda que ha d’anar més enllà de les coses materials i puntuals i que s’ha de traduir sobretot en la pregària i en perseverar en el record i estima envers les persones que passen situacions complexes que perduren en el temps. El copríncep en unes paraules adreçades en portuguès va assegurar la solidaritat així com la comunió i proximitat dels Andorrans amb el dolor de Portugal i va encomanar els difunts a la misericòrdia de Déu.Al final de l’Eucaristia una representant de l’Associació de la Mare de Déu de Fàtima va agrair les mostres de suport del Principat d’Andorra i la presència de les Autoritats.Els incendis a Portugal d’ara fa un mes van ser uns dels més mortífers de la història del país que van provocar 64 morts i més de 250 ferits i van devastar la zona afectada.