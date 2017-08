Acte d'inauguració de les obres de restauració de la Catedral de Sta. Maria d’Urgell

http://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/mitjans-de-comunicacio/noticies/2017/9206-acte-d-inauguracio-de-les-obres-de-restauracio-de-la-catedral-de-sta-maria-d-urgell#sigProId2e49700f60 View the embedded image gallery online at:

El dia 26 de juliol van que dar oficialment inaugurades les obres de restauració de la Catedral i el Claustre de Santa Maria d’Urgell, en un acte que es va celebrar a l’església de Sant Miquel -que forma part del conjunt catedralici- i que va acollir les Autoritats i els Amics del Museu, així com nombrós públic de La Seu d’Urgell i de la comarca.L’acte fou presidit per l’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Mons. Joan-Enric Vives, a més del Director General de Belles Arts i Patrimoni del Ministeri espanyol d’Educació, Cultura i Esports, Luis Lafuente; de la Subdirectora General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, Elsa Ibar; la TInent d’Alcalde de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, Anna Vives; i la Subdelegada del Govern espanyol a Lleida, Imma Manso.Mons. Vives va remarcar la millora que ha viscut la Catedral: “veure-la restaurada és admirable i un motiu d’acció de gràcies a Déu i a tots aquells que han fet possible aquest canvi”. Va recordar que l’acte s’estava duent a terme a la zona més antiga del conjunt catedralici, on l’absis té més de mil anys, el qual juntament amb l’ara de l’altar de Sant Just, situat a l’altar de la Catedral, són les peces més importants i antigues. Les troballes fetes en els treballs arqueològics a la zona nord de la Catedral han posat de manifest que el complex catedralici podria ser antiquíssim: “juntament amb les restes trobades fa dos anys paleocristianes i les restes de l’església de Santa Eulàlia a l’Ajuntament, són tres exploracions del terreny que ens permeten fer volar la imaginació i el desig i la passió per conèixer més del que podrien ser les restes de la primera Catedral d’Urgell, la quarta abans de la que contemplem del segle XII”.El Director General de Belles Arts va parlar de l’alegria i la satisfacció per haver culminat aquesta obra de restauració, fruit de la coherència dels treballs fets al llarg del temps per diversos equips de persones, en aplicació del “Plan Nacional de Catedrales”, un conveni signat entre el Ministeri i la Conferència Episcopal Espanyola, que ha ajudat a d’altres temples també, com el d’Urgell. Va parlar de la primera de les propostes d’intervenció, de Puig i Cadafalch i del Pla Director que va proposar Arderiu, que van ser elements sobre els quals es va treballar en l’actual restauració. Va parlar de la Catedral com “un exemple excels de romànic europeu” i va reconèixer el Bisbe Ot com un mestre arquitecte, que va portar a la configuració actual del conjunt catedralici.La Tinent d’Alcalde va destacar per la seva banda el valor cultural i d’identitat que té la Catedral per a la ciutadania de La Seu d’Urgell i per a tota la comarca, que fa que se sentin aquest monument com quelcom molt propi.A l’acte van ser presents també el Vicari General Mn. Josep M. Mauri, que va posar en relleu el simbolisme de la restauració de la Catedral per a la Diòcesi, que sempre ha posat molt d’interès en la recuperació patrimonial del llegat històric rebut de les generacions anteriors; el Degà del Capítol Catedralici, Mn. Xavier Parés, la Delegada de Patrimoni, Clara Arbués; els arquitectes que han dirigit l’obra, Àngel Tuset i Lourdes Espar -que la van explicar al públic a bastament a l’inici de l’acte-; la Directora del Centre de Restauració del Patrimoni, Àngels Solé, representants de l’empresa que ha materialitzat l’obra, Urcotex, i nombroses autoritats locals i públic de La Seu d’Urgell.Després dels parlaments i de l’explicació tècnica sobre la realització de la restauració, els presents van tenir la oportunitat de seguir els detalls en directe amb una visita als llocs emblemàtics per a la restauració, dins el conjunt catedralici.