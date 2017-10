Celebració de la solemnitat de la Mare de Déu de Meritxell

Created with flickr slideshow.

La festa de la Mare de Déu de Meritxell es va celebrar el divendres 8 de setembre al Santuari-Basílica de Meritxell presidida per l’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Mons. Joan-Enric Vives i amb la presència del President de Portugal, Excm. Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, i les autoritats del Principat d’Andorra, encapçalades pel Cap de Govern i pel Síndic General. El Santuari va estar ben ple de fidels des de primera hora del matí amb les successives celebracions eucarístiques, especialment les dels joves, i la més solemne de les 11:00 del matí.Refulgent com mai al seu cambril, la Mare de Déu de Meritxell, Llum del Migdia, va anar rebent des de primera hora del matí els centenars de pelegrins que, arribats d’arreu del territori diocesà, i sobretot de les set Parròquies andorranes, es van atansar fins al Santuari Basílica que li es dedicat per expressar-li devoció i gratitud en la Diada de la Patrona d’Andorra.Entre els pelegrins, però, enguany n’hi havia un de ben especial: el President de la República de Portugal, Excm. Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, que el dia abans havia començat una visita oficial al Principat i va voler ser present en aquesta festa tan volguda pels ciutadans andorrans, un bon nombre dels quals d’origen portuguès, i participar a la solemne Eucaristia presidida per l’Arquebisbe i Copríncep, Mons. Joan-Enric Vives, i concelebrada per tots els preveres de l’Arxiprestat de les Valls d’Andorra, a més del representant del Santuari de Sabart (Arieja), amb el qual Meritxell està agermanat. A la celebració eucarística també van ser-hi presents els representants de les principals institucions d’Andorra, encapçalats pel Síndic General, M. I. Sr. Vicenç Mateu, i pel Cap del Govern, M. I. Sr. Antoni Martí, i nombroses personalitats de tots els estaments de la societat andorrana.El President Marcelo Rebelo de Sousa volgué arribar a Meritxell com un pelegrí més, recorrent a peu l'antic camí que uneix Prats de Canillo amb el Santuari. A la seva arribada va tenir temps de visitar el Santuari antic i d’encendre un ànima de llum i de conèixer la història del Santuari. A l'arribada del Copríncep, i després de saludar les autoritats que el van rebre al peu del Santuari, Mons. Vives i el President portuguès van entrar junts al temple i es van atansar fins al cambril de la Mare de Déu, on dedicaren uns instants a venerar la imatge de la Mare de Déu de Meritxell i l'Arquebisbe li pogué explicar breument l'origen d'aquesta advocació tan arrelada i tan estimada a Andorra.Un minuts després començà la celebració eucarística amb l'entrada en processó dels concelebrants mentre el Cor dels Petits Cantors d'Andorra –que estan celebrant els seus 25 anys de vida- els rebia cantant l'Ave de Meritxell. Durant la celebració eucarística, l’Arquebisbe Joan-Enric expressà al President Marcelo Rebelo de Sousa la joia i l'agraïment per la seva presència i per haver escollit una data tan important i significativa del calendari andorrà per a la seva primera visita oficial al Principat, amb la qual enforteix encara més “els llaços de la fraternitat i de l'amor entre els nostres pobles perquè les nacions i les parles se sumen i s'uneixen en el Cor ple d'amor de la Mare comuna de Fàtima i de Meritxell”.Després de la celebració, que es va cloure amb el cant de l'himne nacional d'Andorra i dels Goigs a la Mare de Déu de Meritxell, l'Arquebisbe i Copríncep i el President portugès reberen al Claustre del Santuari les mostres d'afecte d'una veritable gentada que esperava per poder-los saludar personalment.Tingueren també un temps per atendre els mitjans de comunicació andorrans i potuguesos que havien seguit la diada, davant els quals Mons. Vives explicà que Meritxell no és només una advocació de la Mare de Déu sinó també un dels fonaments de la societat andorrana, al qual acudeix per trobar model i guia de virtuts i valors com l'amor fraternal, la solidaritat o el respecte per la vida humana. Uns valors que agermanen els pobles d'Andorra i de Portugal i que es revelen més importants que mai en els moments actuals, quan molts països es veuen colpits per la violència, la guerra i la barbàrie del terrorisme.De la seva banda, el President de Portugal explicà que la seva visita té dos vessants. En primer lloc com un homenatge a un país germà i a un poble que ha sabut acollir obertament un nombre important dels seus conciutadans; però també, des d'un vessant més personal, com a pelegrinatge al Santuari de la Patrona del Principat.A continuació, Mons. Joan-Enric Vives, el President Marcelo Rebelo de Sousa i les autoritats andorranes es traslladaren fins al Pont de Lisboa, que uneix la boca nord del Túnel dels dos Valires amb La Massana, on guardaren un minut de silenci pels 7 treballadors (quatre dels quals portuguesos) morts en l'accident succeït el 7 de novembre del 2009, durant la construcció del pont. Van oferir un ram de flors i un minut de silenci i de pregària, i van poder saludar i donar el condol personalment a alguns familiars que van estar-hi presents i es van acomiadar fraternalment, abans que el President seguís el programa d’activitats de la seva visita.Adjuntem a continuacióde Mons. Vives a la solemne celebració eucarística al Santuari Basílica de Meritxell:La Verge Maria que va visitar la seva cosina Elisabet, ens ve a visitar a nosaltres també. Ens dóna el seu Fill i ens acompanya pel camí de la vida.Maria com cada any ens espera al seu Santuari-Basílica de Meritxell i Maria vetlla per tots els andorrans i andorranes. Ella és la nostra Patrona i en la festa del 8 de setembre celebrem la Diada Nacional del nostre País del Pirineu posat sota la seva protecció.Imitem-la, portem-li les persones que estimem perquè les beneeixi i les acosti al seu Fill, estimem com Ella estima, i tot serà nou. L’amor tot ho canvia i ho fa lluminós, fins les creus més dures de portar. Tinguem confiança i mirem el futur amb il·lusió.Quero cumprimentar de forma especial o Excelentissimo Sr. Presidente de Portugal. Un saudo ben especial pra Vós. Quero manifestar em nome de todos, a alegria e satisfaçâo da vossa visita ao Principado de Andorra, e sua participação na celebração litúrgica de Nossa Senhora de Meritxell –a nossa amada Patrona- como un peregrino mais.Toda la vostra Visita oficial expressa da forma mais credível as boas relaçôes de amizade e cooperaçâo entre o Principado de Andorra com a nobre e querida Naçâo Portuguesa.Eu quero lembrar os sofrimentos do povo português os recentes incêndios, sobretudo a grande tragédia de Pedrógâo Grande, assim como outros dolorosos acontecimentos na Madeira, e as mortes recentes de Barcelona, que tanto nos comoveram a todos. Estâo também todo o povo de Andorra, as autoridades e nós os Copríncipes, bem próximos das vítimas e de suas famílias, em comunhão solidária.E hoje oraremos por todas essas vítimas e suas intenções...Tot el que vivim al llarg de l'any li ho ofrenem, avui, humils, tot demanant-li els seus favors i benediccions per al curs que comença. Que la Mare de Déu de Meritxell ens allargui la seva llarga mà protectora. És la nostra Bona Mare, que a tots coneix, que a tots consola i que a tots ens porta dins el seu Cor Immaculat.A Mâe da Luz de Meritxell irmana-nos com todos os portugueses, que, ao longo de dezenas de anos, teem vivido aqui, a trabalhar e projectaram no futuro, como mais-valia nosso País. A visita de Vossa Excelência, Senhor Presidente da República de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa, estreita os laços de fraternidade e de amor entre os nossos povos, porque as naçôes e línguas se juntam, e se unem no Coraçâo, pelo amor à Mâe comum de Fátima e de Meritxell. Ela que se irmanou/ reuniu com os Apóstolos depois do Pentecostes, e que é Mâe da Igreja, nos ajude a criar pontes de compreensâo, de cooperaçâo e de futuro para as nossas naçôes- portuguesa e andorrana-,e no mesmo anseio de ir mais além, pois queremos que toda a humanidade viva unida e irmanada.També, després que a tants llocs del món la guerra, el terrorisme i la violència s'apoderin de molts pobles germans, ara també ha clavat la seva urpa de mort, de por i de barbàrie ben a prop de nosaltres, a Barcelona i Cambrils, i ens sentim colpits i necessitats de força divina per aprendre de nou a no tenir por i a bastir una societat europea de pau, justícia, acollida i perdó. La Mare de Déu de Meritxell ens ajudarà a tenir un cor pacífic i pacificador, respectuós amb els qui pensen o preguen de forma diferent i a unir els braços per defensar els valors democràtics i per mantenir-nos ferms en el respecte a la vida i en la promoció dels drets humans.Bona festa de la Mare de Déu de Meritxell, Patrona del nostre Principat! A totes les famílies andorranes i a tots els ciutadans, us desitjo joiosa Diada, plena de fraternitat i de pau.+Joan-Enric VivesArquebisbe d'Urgell i Copríncep d'Andorra