http://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/mitjans-de-comunicacio/noticies/2017/9289-2on-reces-de-caritas-d-urgell-i-caritas-andorrana#sigProIdcf39976f49 View the embedded image gallery online at:

El dia 15 de setembre va tenir lloc a la Residència de la Sagrada Família de La Seu d’Urgell, el 2on. Recés de Càritas d’Urgell i Càritas Andorrana, que va ser predicat pel P. Ferran Solé i va comptar amb la participació d’una cinquantena d’agents, voluntaris i del Sr. Arquebisbe que ha agraït la tasca que es desenvolupa a les Càrites i ha demanat no convertir-nos en una societat “tancada” per tots els fets que fa just un mes van succeir a Barcelona i Cambrils, fets que ens han de fer reflexionar també a Càritas i a les organitzacions de servei als vulnerables.El recés va tractar la temàtica d’“Acompanyats per Jesús, fem camí amb les persones”, tenia com a fil conductor l’Evangeli dels deixebles d’Emmaús (Lluc 24,13-35). Es va iniciar amb una pregària i una lectura del text. Tot seguit i sota el lema de l’acompanyament, es va donar pas a una sèrie de dinàmiques basades en el camí d’Emmaús, dins el qual es van anar fent moments de pregària i reflexió dins l’esmentat camí.Durant aquest camí, van reflexionar sobre com podem acompanyar i ser acompanyats en el camí de la fe. El P. Ferran, va convidar a seguir l’exemple de Jesús que camina al nostre costat, que ens ajuda a comprendre la realitat en la qual vivim i aproximar-nos i fer-nos sentir units als més febles, com va fer Jesús mateix, que amb ells s’identificava.Finalment ha tingut lloc la celebració eucarística de la memòria de la Mare de Déu dels Dolors, presidida pel Sr. Arquebisbe i concelebrada per un bon nombre de preveres assistents. L’Arquebisbe Joan-Enric va ressaltar entre d’altres dues coses: cal acollir a casa nostra, ben personalment, la Mare del Senyor, que compartí i es féu seus els dolors de Jesús i de tota la humanitat que Ell carregava com Anyell de Déu. D’altra banda també va remarcar el fet de posar-nos al servei de la persona, especialment dels pobres i vulnerables, posar-los al centre perquè en ells hi ha el Crist.