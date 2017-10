El Copríncep Episcopal es reuneix amb el Copríncep francès al Palau de l'Elisi

http://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/mitjans-de-comunicacio/noticies/2017/9350-el-coprincep-episcopal-es-reuneix-amb-el-coprincep-frances-al-palau-de-l-elisi#sigProIda4a2e0dfc6 View the embedded image gallery online at:

El Copríncep Episcopal i Arquebisbe d'Urgell, Mons. Joan-Enric Vives i Sicília, ha mantingut aquest matí una trobada personal amb el Copríncep francès, Excm. Sr. Emmanuel Macron al Palau de l'Elisi.Durant l'entrevista, que s'ha dut a terme a quarts d'una del matí i en un clima de gran cordialitat, els Coprínceps han pogut fer un intercanvi de parers sobre qüestions de la política interna del Principat d’Andorra i de la seva projecció en l'àmbit internacional així com diversos temes europeus i de cohesió social.El Copríncep episcopal ha assistit a la reunió acompanyat del seu Representant Personal, M.I. Josep M. Mauri Prior i de la Secretària del Copríncep, Sra. Concepció Garcia Moyano. Per la seva part el Copríncep francès ha estat acompanyat del Representant Personal, M.I. Patrick Strzoda, i del Sr. Pascal Escande, Director de gabinet del Representant personal del Copríncep francès.Aquesta ha estat la primera reunió personal que mantenen ambdós coprínceps des de que Emmanuel Macron fou elegit President de la República Francesa i, per tant, va iniciar també la seva tasca com a Copríncep d'Andorra.