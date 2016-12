Xª Trobada de grups de pregària de “Taizé” de Catalunya a La Seu d’Urgell

http://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/mitjans-de-comunicacio/noticies/noticies-2016/8587#sigProIdaac3c508e4 View the embedded image gallery online at:

Dissabte dia 8 d’octubre va tenir lloc a La Seu d’Urgell la 10ª trobada de grups de pregària de Taizé de Catalunya, on hi van participar una setantena de joves. Al matí foren acollits al Seminari diocesà d’Urgell pel Delegat de Joventut de la Diòcesi, Sr. Lluís Plana i pel prevere d’Urgell Mn. Ivan David Ayala que acompanya pastoralment aquest grup a la Diòcesi d’Urgell. Aquesta jornada és una iniciativa del Secretariat Interdiocesà de Joventut de Catalunya i Balears i de diferents grups de persones properes a la Comunitat de Taizé.Al matí els joves van descobrir els principals llocs de La Seu d’Urgell i la història de la ciutat capital de la Diòcesi d’Urgell.A la tarda van poder conèixer una realitat diocesana caritativa: l’empresa d’inserció laboral “Nougrapats” que depèn de Càritas diocesana i que vol integrar al món laboral uns 10 treballadors a partir del reciclatge de la roba de segona mà. També van dur a terme una dinàmica de grups sobre l’encíclica “Laudato sí”, al Claustre romànic de la Catedral de Sta. Maria d’Urgell.L’acte central de la jornada fou una pregària a l’estil Taizé que tingué lloc a la tarda a la Catedral de Sta. Maria en la qual també hi participà l’Arquebisbe Joan-Enric. Els joves van pregar amb els bonics cants repetitius, combinant el cant i el silenci. Al final de la pregària Mons. Vives els adreçà unes paraules d’encoratjament i de gratitud per ser testimonis de Jesús enmig de l’ambient juvenil, amb la contemplació i el servei, i els demanà la seva fidelitat a la pregària i al treball pacient per la pau.La comunitat ecumènica de Taizé (Borgonya) reuneix al voltant de cent germans, catòlics i de diversos orígens protestants, procedents de més de trenta països. Només pel fet d’existir, la comunitat és un signe concret de reconciliació entre cristians dividits i entre pobles separats.Alguns germans viuen en petites fraternitats a l’Àsia, a l’Àfrica i a l’Amèrica Llatina per ser testimonis de pau. La vida de la comunitat s’estructura entorn de la pregària comuna tres cops al dia, del treball manual o intel·lectual i de l’escolta i l’acompanyament de les persones que s’hi reuneixen –majoritàriament joves– setmana rere setmana al llarg de l’any.Des de fa molts anys, una llarga amistat uneix la Comunitat de Taizé i la realitat de l’Església catalana. Els anys seixanta ja hi va haver joves catalans que van freqüentar la Comunitat de Taizé, però va ser a partir dels anys vuitanta que el nombre va augmentar considerablement. A més, alguns germans catalans formen part de la comunitat.Barcelona ha acollit en tres ocasions una Trobada europea de joves, organitzada per la Comunitat de Taizé: el 1979, el 1985 i el 2000, any en què es van aplegar a Barcelona gairebé 80.000 joves acollits per les parròquies, les famílies i les comunitats religioses.El maig de 2006 es va celebrar a Girona la primera trobada de grups de pregària de Taizé a Catalunya. Des de llavors, l'han acollit les ciutats de Mataró, Arenys de Mar, Tarragona, Barcelona, Vic, Terrassa, Sitges i Rubí.