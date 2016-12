Pelegrinatge diocesà d’Urgell a Terra Santa (i 2)

http://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/mitjans-de-comunicacio/noticies/noticies-2016/8611-pelegrinatge-diocesa-d-urgell-a-terra-santa-i-2#sigProId4652cff54a View the embedded image gallery online at:

El diumenge dia 9 d’octubre entràrem a la ciutat vella de Jerusalem per la Porta de St. Esteve o també anomenada Porta dels Lleons o Porta de les Ovelles per visitar, en un primer moment, les restes arqueològiques de l’indret on caldria situar la Piscina Probàtica on Jesús guarí el paralític. A pocs metres de distància es troba l’església de Sta. Anna i a la seva cripta es fa memòria de la casa dels pares de la Mare de Déu, St. Joaquim i Sta. Anna. En aquesta església saludàrem a la Mare de Déu amb el cant de la Salve Regina i ens adonàrem de la bona acústica d’aquesta església.Tot seguit, recorreguérem la Via Dolorosa visitant el convent de les Dames de Sió, l’arc de l’Ecce Homo, l’església de la Flagel.lació i la Capella de la Condemna. El visionat d’un audiovisual ens ajudà a seguir la història de la ciutat de Jerusalem a través dels segles. Poguérem visitar també la piscina Struzion i veiérem part del paviment romà. Continuant el recorregut de la Via Dolorosa entràrem a la basílica del Sant Sepulcre. Pujàrem al Calvari on recordàrem la crucifixió de Jesús i visquérem l’intens moment de pregària en aquest indret, mentre esperàvem poder besar el lloc de la mort de Jesús i tocar la pedra del Calvari.En baixar del Calvari no ens fou possible entrar dins del Sant Sepulcre degut a una celebració que s’estava realitzant i baixàrem a la capella de Sta. Helena, deixant la visita al Sant Sepulcre per a un altre moment.A la tarda anàrem a Betlem. Entràrem a la Basílica de la Nativitat però els treballs de restauració no ens deixaren contemplar aquesta església. No obstant, sí que poguérem baixar i pregar a la cova on la tradició hi recorda el Naixement de Jesús. I aquell dia celebràrem l’Eucaristia commemorant la festa de Nadal.El dilluns dia 10 continuàrem el pelegrinatge traslladant-nos a la Muntanya de les Oliveres. En aquesta Muntanya visitàrem el lloc de l’Ascensió de Jesús al cel, l’església del Pare Nostre contemplant la gran col·lecció de majòliques on hi ha escrit la pregària de Jesús en diverses llengües del món, la capella Dominus Flevit on Jesús va plorar per Jerusalem. Des d’aquest indret contemplàrem la ciutat de Jerusalem perquè el lloc ofereix una preciosa vista panoràmica de Jerusalem.Continuant la baixada de la Muntanya de les Oliveres arribàrem a l’hort de Getsemaní i pregàrem a l’interior de la Basílica de les Nacions on es recorda el sofriment i l’agonia de Jesús la nit del Dijous Sant. Seguidament entràrem a la Gruta dels apòstols on es recorda la traïció i el prendiment de Jesús. Al costat mateix d’aquesta Gruta hi ha la Tomba de Maria on, en el seu interior, hi ha una edícula que custodia el que hauria estat el sepulcre de Maria.Seguidament anàrem a l’església de Sant Pere in Gallicantu lloc on es recorda les negacions de Pere i el cant del gall. Allí mateix es pot observar una escalinata per on Jesús hauria passat la nit del Dijous Sant.Després de visitar aquests llocs sants i de llegir els seus corresponents textos bíblics ens dirigírem al Patriarcat Llatí per saludar Mons. William Shomali, bisbe auxiliar de Jerusalem, que ens comentà els fruits espirituals del pelegrinatge i ens explicà quina és la situació actual dels cristians a Terra Santa.Per la tarda visitàrem Yad Vashem, el museu en memòria de les víctimes de l’holocaust jueu i anàrem a Ain Karen on celebràrem l’Eucaristia i recordàrem la visita de Maria a la seva cosina Elisabet.Al vespre retornàrem a l’Església de les Nacions per participar en una vetlla de pregària davant del Santíssim Sagrament exposat. Allà ens trobàrem amb d’altres grups que hi havien anat per participar en aquesta Hora Santa.El dimarts, de bon matí, ens encaminàrem cap a Abu Gosh, un dels indrets on la tradició situa l’aparició de Jesús ressuscitat als deixebles d’Emaús. Des d’allà seguirem visitant indrets com Betània (on visqueren Llàtzer, Marta i Maria), el Mar Mort, veiérem des de la distància les coves de Qumram i el monestir de la Quarentena i arribarem a Jericó recordant la trobada de Jesús i Zaqueu i la guarició del cec Bartimeu.A la tarda tornàrem a Jerusalem i celebràrem l’Eucaristia en el “petit cenacle” i encara tinguérem temps per visitar l’església de la Dormició de Maria, ja que aquell vespre començava la festa jueva del Yom Kippur. Tot retornant cap a l’hotel visitàrem el Mur de les Lamentacions on els jueus pregaven en aquest dia festiu.El darrer dia d’estada a Jerusalem el començàrem amb la pregària del Via-Crucis tot recorrent la Via Dolorosa i poguérem entrar dins l’edícula del Sant Sepulcre per pregar amb intensitat en aquell lloc sant.Després anàrem a la Custòdia Franciscana on saludarem el franciscà P. Artemio Vítores i després del temps lliure de la tarda tinguérem un breu acte de celebració per cloure el nostre pelegrinatge diocesà.Dijous, de matinada, ens dirigírem cap a l’aeroport de Tel-Aviv. Tot sortint de Jerusalem, Mn. Ramon Sàrries ens ajudà a acomiadar-nos de la ciutat com els pelegrins que deien “el proper any a Jerusalem”. Tots vàrem marxar amb el desig de tornar-hi i amb l’anhel que l’any vinent puguem ser-hi ni que sigui només espiritualment.Mn. Antoni Elvira