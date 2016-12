Celebració de la Missa del Gall a la Catedral i a la Diòcesi

http://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/mitjans-de-comunicacio/noticies/noticies-2016/8743-celebracio-de-la-missa-del-gall-a-la-catedral-i-a-la-diocesi#sigProId92e3d9fa5b View the embedded image gallery online at:

La Missa del Gall la nit del 24 de desembre, fou presidida, a la Basílica-Catedral de Santa Maria d'Urgell per l'Arquebisbe d'Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, amb l'assistència d'una gran quantitat de fidels.A tres quarts de dotze, es va iniciar el Cant de la Sibil·la,interpretat per la soprano Laura de Castellet -historiadora i investigadora del periòde medieval- en la versió del cerimonial de la Catedral urgellenca. Aquest cant medieval, a l'inici de la missa, s'ha recuperat fa uns anys i es va dur a terme per sisè any consecutiu. Enguany, va comptar amb l'acompanyament de tres grups corals, que van solemnitzar-lo.Prèviament, a la tarda, es van dur a terme les misses participades pels infants de catequesi i les seves famílies, la missa del pollet.A l'homilia el Sr. Arquebisbe va parlar de la vivència de la joia de la fe, i de l'alegria de l'Evangeli de Jesús. Va recordar especialment els qui pateixen, i molt especialment els refugiats, les persones en atur laboral, les persones grans, les que viuen aquestes festes en soledat, les persones que necessiten amor i esperança, i els cristians que sofreixen persecució per la seva creença i els altres perseguits per temes de consciència.El diumenge 25 de desembre, la celebració de les 12:00 ha estat presidida també per l'Arquebisbe d'Urgell, que ha impartit la Benedicció apostòlica amb indulgència plenària.La participació en aquestes celebracions de Nadal és molt gran a ciutats i poblets petits de tota la Diòcesi, amb activitats que porten a la missa o en deriven, com gestos de solidaritat en les ofrenes, pessebres i exposicions, cantades de corals i cançons de grups de joves. Els sacerdots i diaques es multipliquen aquests dies de festa i es desplacen arreu perquè a la Diòcesi tots trobin propera la celebració de l'Eucaristia, que ens dóna el mateix Crist que va néixer a Betlem, humilment entregat en el pa de la vida.