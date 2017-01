Missatge del Sant Pare Francesc per a la celebració de la 50 Jornada Mundial de la Pau.1 de gener de 2017. «La no violència: un estil de política per a la pau»1. Al començament d’aquest nou any formulo els meus més sincers desitjos de pau per als pobles i per a les nacions del món, per als Caps d’Estat i de Govern, així com per als responsables de les comunitats religioses i dels diversos sectors de la societat civil. Desitjo la pau a cada...